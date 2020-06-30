В Шымкенте для госпитализации больных с пневмонией задействовали спорткомплекс

В Шымкенте в легкоатлетическом спортивном комплексе подготовлены места для госпитализации больных с пневмонией, сообщает пресс-служба акимата города.

«В конце июня в Шымкенте резко возросло число заболевших инфекционными заболеваниями. Заболеваемость пневмонией увеличилась в 5,8 раза, ОРВИ – в 2 раза. Из-за сложившейся ситуации количество людей, вызывающих скорую помощь, увеличилось в 5 раз. В среднем за день поступает более 2100 вызовов», - проинформировали в акимате.

Для обслуживания этих вызовов дополнительно развернуты места, их на сегодня в городе 2 870, из них 650 приходится на инфекционные больницы, 2220 – на провизорные стационары.

«То есть для больных с инфекционными заболеваниями свободных мест достаточно. Но, несмотря на то, что ситуация нормализовалась, готовятся резервные провизорные места. Вчера в легкоатлетическом спортивном комплексе подготовлено 150 мест. Эти места 1 июля достигнут до 450 мест», - отметили в пресс-службе.

Здесь также сообщили, что в Шымкенте открыт 51 дневной стационар, они работают без выходных. Во все больницы и поликлиники бесперебойно доставляются лекарственные средства, заверили в акимате.