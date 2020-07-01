Незастрахованные казахстанцы больше не смогут получать бесплатную медпомощь

С 1 июля в Казахстане официально вступила в силу система обязательного социального медицинского страхования. Это означает, что граждане, которые не отчисляют деньги в фонд ОСМС, больше не смогут получать бесплатную медпомощь и обслуживаться в поликлиниках.

«Система обязательного социального медицинского страхования заработала с 1 января 2020 года. До 1 апреля 2020 года все граждане считались условно застрахованными. Данный льготный период был предусмотрен, чтобы казахстанцы прикрепились к поликлиникам, определили свой статус. Однако по поручению президента Касым-Жомарта Токаева было поручено продлить право незастрахованных граждан на получение медицинской помощи в системе ОСМС до 1 июля 2020 года в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения», - напомнили в пресс-службе фонда.

При этом здесь отметили, что все граждане, независимо от статуса застрахованности, имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи – это скорая помощь, амбулаторно-поликлиническая, плановая стационарная и стационарозамещающая помощь при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, стационарная помощь по экстренным показаниям, а также прививки.

За пять месяцев на спецсчет в Национальном банке поступили взносы и отчисления на сумму более 214 млрд тенге, из которых 122,6 млрд – это взносы государства за представителей 15 льготных категорий. Застрахованными в системе являются более 14,5 млн граждан, в том числе около 11 млн человек – за счет государства.

Вместе с тем постановлением правительства до 1 октября 2020 года от взносов освобождено около 1 млн граждан – сотрудники 29 категорий малого и среднего бизнеса.