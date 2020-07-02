За изменение Конституции проголосовали 78% россиян

Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории страны в 21:00 мск в среду. Основной день голосования – 1 июля, но россияне могли проголосовать с 25 по 30 июня. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.

Как отмечает «Медуза», голосование по поправкам к Конституции и «обнулению» стало самой необычной избирательной процедурой в новейшей истории страны. Оно регулировалось не федеральным избирательным законодательством, а специальным законом «О поправке в Конституцию», который приняли в марте 2020 года. По этому закону процедура голосования полностью определялась Центризбиркомом. Голосование также проводилось вне участков: фотографии с членами избиркомов, расположившихся на лавочках и каруселях, а также установивших урны в багажниках автомобилей попали в соцсети и вызвали критику и насмешки. Формальной причиной проведения голосования в таком оригинальном виде стал коронавирус. «Мы существенно изменили порядок проведения голосования. Основной принцип — максимальное рассредоточение потенциальных участников голосования, как во времени, так и в пространстве, чтобы минимизировать физические контакты. Принцип бесконтактности», - объясняла глава ЦИК Элла Памфилова. Член Центризбиркома Майя Гришина отмечала, что «голосование на придомовых территориях для России в новинку, но во многих государствах голосование на свежем воздухе – это известная практика, не вызывающая претензий».

Источники «Медузы» сообщили, что администрация президента использовала растянутость голосования во времени и пространстве в своих целях: зависимые от власти избиратели (например, бюджетники, сотрудники госудпредприятий, работники крупных корпораций и так далее) должны были проголосовать в основной массе в первые дни, чтобы администраторы выборов могли проанализировать явку, а у чиновников на местах и руководителей предприятий была возможность повлиять на неявившихся к урнам граждан. Кроме того, явку бюджетников и сотрудников предприятий во многих регионах контролировали с помощью специальной электронной системы, хоть они и плохо сработали. А электронное голосование в Москве и Нижегородской области сопровождалось чередой скандалов. «Медуза» получила десятки свидетельств принуждения бюджетников к регистрации на электронном голосовании, а журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог проголосовать дважды – на участке и онлайн.