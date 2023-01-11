​В Казахстане признан утратившим силу закон о первом президенте - Елбасы

В Казахстане утратил силу закон о первом президенте - Елбасы. Конституционный суд постановил это, основываясь на результатах референдума 5 июня 2022 года, говорится в тексте документа .

Конституционный суд полагает, что после проведенного республиканского референдума от 5 июня 2022 года, во время которого граждане одобрили исключение конституционно-правовых основ существования Конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы» и другие упоминания о первом президенте в Конституции, сохранение Конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией Конституции.

«В настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» в действующем праве Республики, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу», − сказано в постановлении.

Из конституции также были исключены положения о статусе и полномочиях первого президента, о пожизненном членстве в Конституционном совете, о неизменности статуса первого президента – Елбасы, о нераспространении на него ограничения по избранию президентом более двух раз подряд.

Как ранее писала Власть, утрата закона не лишит бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева неприкосновенности, она по-прежнему гарантирована Конституцией. При этом неприкосновенность утратят члены семьи, проживающие вместе с ним, которые, согласно этому закону, тоже обладали неприкосновенностью от уголовного преследования.

Помимо прочего закон включал нормы о содержании бывшего президента за счет бюджета, предоставлении госохраны – ему и членам его семьи, а также ряд льгот.