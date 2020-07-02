Инфляция в Казахстане за полгода составил 4,2%

За январь-июнь текущего года инфляция в Казахстане составила 4,2%, цены на продовольственные товары за шесть месяцев (июнь 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 7,3%, непродовольственные товары – на 2,6%, платные услуги – на 1,4%, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики.

С начала текущего года повышение цен отмечено на фрукты на 21,2%, овощи – на 15,6%, крупы – на 14,6%, баранину – на 10,7%, сахар-песок – на 10,6%, макаронные изделия – на 9,3%, масло сливочное – на 8,9%, муку – на 8,8%, изделия из мяса – на 8,5%, конину – на 8,2%, говядину – на 7,4%, сыр сычужный – на 7,3%, рыбу мороженую – на 6,1%, чай – на 5,9%, свинину – на 5,5%, колбасные изделия – на 5,4%, булочные и мучные изделия – на 4,6%, молоко пастеризованное – на 4,5%, кисломолочные продукты – на 3,7%, хлеб – на 3,4%, творог – на 3,3%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 6,8%, табачные изделия – на 5,4%, прохладительные напитки – на 4%. Вместе с тем снизились цены на яйца на 3,6%, рис – на 2,7%, пшено – на 2,4%.

Моющие и чистящие средства подорожали на 5,8%, лекарства – на 5,6%, товары личного пользования – на 5,3%, бытовые приборы – на 4,3%, автомобили – на 3,9%, строительные материалы – на 3,6%. Бензин подорожал на 2,8%, а дизельное топливо – подешевело на 3%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 10%, услуги здравоохранения – на 3,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,6%, детских дошкольных учреждений – на 2,2%, кабельного телевидения – на 2%. Абонентская плата за доступ к сети мнтернет повысилась на 2%. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 5,2%, железнодорожным пассажирским – на 3,7%, а воздушным – подешевел на 1,7%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 7,7%, канализацию – на 6,2%, холодную воду – на 5,6%, отопление центральное – на 3,4%, а на вывоз мусора –повысились на 9%, электроэнергию – на 2,2%.

Между тем за год цены на продовольственные товары (июнь 2020года к июню 2019 года) выросли на 11,1%. По данным комитета по статистике, подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар, овощи свежие – подешевели.

Хлеб подорожал в среднем до 151 тенге (в июне прошлого года средняя цена составляла 139 тенге), молоко – до 263 тенге (242 тенге), масло сливочное – до 2 589 тенге (2 202 тенге), масло подсолнечное – до 437 тенге (435 тенге), яйца – до 289 тенге (243 тенге), картофель – до 146 тенге (111 тенге), яблоки – до 541 тенге (374 тенге). Снизились средние цены на капусту белокочанную с 96 до 70 тенге, лук репчатый – со 155 до 110 тенге, морковь – со 148 до 130 тенге.

Средняя цена на гречневую крупу в июне 2020 года составила 375 тенге за килограмм (в июне 2019 года она составляла 242 тенге), рис – 373 тенге (350 тенге), овсяную – 371 тенге (340 тенге), пшено – 366 тенге (318 тенге). Средняя цена на сахар-песок в июне текущего года составила 208 тенге за килограмм (в июне 2019 года – 240 тенге).

Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в июне 2020 года сложилась на уровне 1900 тенге за килограмм (в июне прошлого года. – 1636 тенге), баранину с костями – 1910 тенге (1583 тенге), конину с костями – 2195 тенге (1855 тенге), свинину лопаточную часть – 1553 тенге (1370 тенге), колбасу полукопченую – 2250 тенге (2087 тенге), окорочка куриные – 839 тенге (779 тенге).