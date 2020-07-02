Токаев подписал поправки по вопросам обеспечения доступности интернета в селах

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах», сообщается на сайте Акорды.

На сегодня в Казахстане порядка 2 тыс. сел не подключены к интернету. Поэтому, чтобы ускорить эту работу, и был разработан этот закон. Он предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса и два закона.

В настоящее время по действующему законодательству требуются изменения целевого назначения арендованного земельного участка, то есть необходимо его выводить из индивидуального или сельскохозяйственного оборота, что затягивает на практике строительство телекоммуникационного оборудования до полутора-двух лет. В связи с этим изменения и дополнения в Земельный кодекс позволят операторам связи осуществить строительство антенно-мачтовых сооружений на арендованных земельных участках без изменения их целевого назначения вне зависимости от категорий земель, а также по упрощенной схеме. Уточнены нормы по строительству антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи в пределах полосы отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования, конкретизированы нормы по предоставлению местными исполнительными органами по заявлению оператора сотовой или спутниковой связи места с подведенным электроснабжением для строительства антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи.

Дополнения в закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» в части исключения требований управлений архитектурно-строительного контроля при строительстве антенно-мачтовых сооружений и изменение целевого назначения земельного участка дадут «возможность ускорить процесс обеспечения сельских жителей мобильной связью».

Также расширена компетенцию местных исполнительных органов по оказанию содействия в предоставлении мест для строительства сетей мобильной связи.

«Это связано с тем, что одной из основных проблем является несогласие собственников на монтаж базовой станции сотовой связи на жилых зданиях или вблизи них. Вносимые законопроектом дополнения в компетенцию местных исполнительных органов позволят также решать возникающие вопросы», - объясняла ранее депутат Майра Айсина.

В общей сложности, по информации депутатов, на сегодня услугами широкополосного интернета охвачены 117 городов, 3 324 сел с количество населения 250 и более человек. Еще порядка 2 тыс. сел не подключены к интернету.