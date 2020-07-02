Поправки по вопросам игорного бизнеса в Казахстане подписал президент

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана хотело создать в стране три новые игровые зоны, однако депутаты мажилиса отказались от этой идеи и исключили данную норму из проекта закона. Теперь все букмекерские конторы будут перенесены в две имеющиеся игровые зоны – Капшагай и Щучинск, чтобы иметь данные об игроках, в стране создадут единый центр учета ставок, а родственники игрока смогут через суд ограничивать право делать ставки. Все платежи, поступающие в букмекерскую контору наличными или через электронные платежные системы, должны учитываться в едином центре. Единый учет всех платежей, поступающих в букмекерские конторы и тотализаторы, позволит исключить теневой оборот, повысить собираемость налогов, упростит контроль. А база данных участников пари будет способствовать введению всеобщего декларирования, введению процедуры ограничения и самоограничения клиента на участие в пари, а также усилит меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целом изменения вносятся в 3 кодекса и 5 законов.