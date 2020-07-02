Возможности МФЦА должны быть максимально использованы в восстановлении экономики – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание совета по управлению Международным финансовым центром «Астана». На онлайн-заседнии обсуждался вопрос восстановления экономического роста Казахстана и роли МФЦА в данном процессе – президент убежден, что нужно задействовать возможности центра максимально, сообщает Акорда.

В своем выступлении Токаев подчеркнул, что в условиях глобальных потрясений, вызванных пандемией коронавируса и падением цен на нефть, беспрецедентного объема оттока капитала с развивающихся рынков, необходимо проведение новых реформ для диверсификации национальной экономики. Он считает, что МФЦА должен принимать активное участие в реализации экономической повестки в рамках определения стратегического курса развития страны на среднесрочную перспективу.

«Очевидно, что одна страна может слабо интересовать крупных инвесторов, но весь регион Евразийского союза и Центральной Азии, которые связаны торговыми и промышленными связями, трудно игнорировать. Я убежден, что в нынешней ситуации любая конкуренция между странами региона должна рассматриваться через призму взаимного усиления и мотивации к развитию. Интерес инвесторов к одной из стран неизбежно повлияет на успех других. Таким образом, МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона», - заявил президент.

Он также считает, что МФЦА должен использовать свой потенциал для привлечения прямых иностранных инвестиций, и в целом возможности центра должны быть максимально задействованы для восстановления экономического роста.

«Это не входило в его первоначальный мандат, но пришло время изменить ситуацию. Портфельные инвестиции также нуждаются в усилении. Внутренний рынок ценных бумаг все еще слабо развит. Поэтому нужно уверенные и решительные меры. Я настоятельно рекомендую Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с МФЦА разработать новую смелую нормативную базу, направленную на интеграцию и развитие внутреннего рынка ценных бумаг», - подчеркнул Токаев.

По итогам заседания были приняты годовой отчет МФЦА и стратегия развития центра до 2025 года.