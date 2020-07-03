Еще 1,5 тыс. случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

В Казахстане, по данным Минздрава, за 2 июля выявлен еще 1501 заразившийся коронавирусной инфекцией, из них 496 человек, у которых проявились симптомы болезни, и 1 005 бессимптомных носителей. Всего в стране подтверждено 44 075 случаев заражения.

Больше всего новых случаев выявлено в Атырауской области – 327 и в Алматы – 206. В Алматинской области зарегистрировано 123 новых случая, в столице – 119, в Шымкенте – 100, в Восточно-Казахстанской области – 91, в Мангистауской области – 78, в Карагандинской области – 77, в Жамбылской области – 65, в Актюбинской области – 59, в Западно-Казахстанской области – 50, в Костанайской области – 48, в Акмолинской области – 46, в Павлодарской области – 37, в Туркестанской области – 29, в Кызылординской области – 25, в Северо-Казахстанской области – 21.

Общее число выздоровевших по республике достигло 14 777 человек, скончались 198. Накануне Минздрав сообщил, что теперь будет публиковать данные о летальных случая раз в неделю. Официально в статистике значится пока 188 умерших, но вчера на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что за 1 июля в стране умерли от коронавируса 10 человек, еще 101 больной КВИ – от других заболеваний.



