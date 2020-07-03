Казахстанцы могут не предоставлять медсправки при подаче документов в детсады и школы

Казахстанцам разрешено временно не предоставлять медицинские справки о состоянии здоровья при подаче документов в организации образования, сообщает министерство образования и науки. Здесь отметили, что сделать это можно позже.

«В целях обеспечения безопасности граждан и учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, министром образования и науки подписан приказ, временно разрешающий прием документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок», - сообщает ведомство.

Здесь отметили, что на портале «электронного правительства» появится дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки «для тех, кто по независящим от них обстоятельствам не сможет ее получить».

«Дети будут зачислены в организации образования без данных документов условно до прохождения обследования. Медицинские справки можно представить по мере их получения до начала учебного года», - уточнили в МОН.