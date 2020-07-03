18 медиков скончались в Казахстане за время пандемии коронавируса – Есмагамбетова

За время пандемии коронавируса в Казахстане скончались 18 медицинских работников, однако не у всех был диагноз COVID-19, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«Зарегистрировано всего 18 летальных случаев среди медработников. Но я бы хотела обратить внимание, что эти случаи не все от коронавирусной инфекции. Они связаны с непосредственным оказанием помощи больным с COVID-19. То есть здесь есть и профессиональная принадлежность, как медработник учитывается, и часть из них связана с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией», - сказала Есмагамбетова.

В целом, сообщила она, на сегодняшний день 11,5% от общего числа заболевших составляют медработники. При этом 492 врачам выставлен диагноз «пневмония». Лечение продолжают получать 511 медработников.