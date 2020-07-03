Но он продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства
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Премьер-министр Франции ушел в отставку
ФОТО REUTERS

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку, сообщает РБК.

Президент Эмманюэль Макрон принял его отставку, но Филипп продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства.

28 июня на региональных выборах партия Макрона «Вперед, Республика!» не смогла занять ключевые посты. Единственный крупный успех был связан именно с Эдуаром Филиппом, который смог сохранить за собой пост мэра Гавра. Согласно французской Конституции Филипп мог предложить кандидата на место мэра, а сам продолжить работу главой правительства. Макрон намеревался заменить Филиппа на посту премьера, но его победа в Гавре осложнила ситуацию.

Эдуар Филипп занимал этот премьер-министра страны с мая 2017 года.

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