В стране упраздняется кадровый резерв корпуса «А»
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Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственной службы

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», сообщается на сайте Акорды.

Ранее сообщалось, что согласно поправкам, государственных служащих будут отправлять в сельскую местность в рамках программы «С дипломом – в село», так как наблюдается нехватка кадров в местных исполнительных органах сельского уровня.

Кроме того, документом упраздняется кадровый резерв корпуса «А», что позволит расширить круг претендентов на должности корпуса и оперативно заполнять казенные должности. А конкурсные процедуры будут оптимизированы и сокращены с трех этапов до двух. За счет этого сократится время конкурсных процедур на 14 рабочих дней и повысится оперативность заполнения вакансий.

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