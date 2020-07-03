Необходимые лекарства в аптеки Атырауской области обещают поставить в ближайшее время

Необходимые лекарства поступят в аптеки Атырауской области в ближайшее время, обещает глава региона Махамбет Досмухамбетов. Как сообщает региональная служба коммуникаций, сегодня он посетил областную больницу и там проинформировал о решении проблемы дефицита лекарств в последнее время.

В частности, он сообщил, что лекарственные средства будут доставлены в Атыраускую область через несколько дней, при спонсорской поддержке.

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров отметил, что «все аптеки частные», и «вмешательство в ситуацию, происходящую в этой сфере», не входит в их компетенцию. Но по поручения главы региона «была организована поставка лекарств при поддержке спонсоров», «также ведутся работы по поставке лекарств в медицинские учреждения региона через «СК Фармация».

Как сообщил глава региона, по состоянию на 2 июля зарегистрировано 4 747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, «месторождение Тенгиз до сих пор остается опасной зоной».

«На данный момент 1 582 пациента покинули месторождение. В настоящее время в регионе 619 человек получают лечение от коронавирусной инфекции. В медицинских учреждениях насчитывается 115 аппаратов ИВЛ», - проинформировал Досмухамбетов.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией при областной больнице организуют инфекционный стационар на 400 коек. По словам главного врача медучрежления Бауыржана Ахметкалиева, в настоящее время в инфекционном стационаре областной больницы получают лечение 290 пациентов.

«Кроме того, во дворе больницы были установлены две палатки. Если будет массовый приток пациентов, мы разместим их в одной из палаток. Там будет оказываться первая медицинская помощь. Вторая палатка предназначена для волонтеров. Волонтеры будут собирать информацию о состоянии здоровья пациентов в больнице, и предоставлять срочную информацию врачам», - сказал он.

Кроме того, было отмечено, что в регионе на данный момент организованы онлайн-консультации от врачей.

«В целях сокращения количества заболевших и чтобы снизить участившиеся вызовы на станцию скорой помощи, на днях был открыт колл-центр. Колл-центр предоставляет от 150 до 160 онлайн-консультаций в день», - сообщил глава облздрава.

Для решения проблемы нехватки медицинских работников будут привлечены студенты старших курсов медицинского факультета.