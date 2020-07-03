Казахстанцы не будут платить 5400 тенге за вызов мобильной бригады скорой помощи

«Эта новая услуга для скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет оплачивать за каждый вызов через ФСМС (Фонд социального медицинского страхования). У контактных и больных с симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест», - пояснила она.

Сегодня вице-министр здравоохранения говорила, что мобильные бригады будут выезжать к казахстанцам симптомами КВИ или ОРВИ для забора анализов на коронавирусную инфекцию. Тариф этих бригад составляет 5 400 тенге.

Она также напомнила, что пациенты с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония, которые лечатся амбулаторно, подлежат бесплатному лекарственному обеспечению.

«По ОРВИ бесплатно взрослые обеспечиваются антибиотиками, дети – также антибиотиками и жаропонижающими препаратами. На сегодняшний день даны поручения всем управлениям здравоохранения областей и городов республиканского значения, чтобы предоставили в «СК Фармация» дополнительные заявки с учетом того, что количество больных с симптомами ОРВИ и пневмония увеличилось. Сегодня эти препараты на складах СК «Фармация» имеются, также в бюджете имеются денежные средства, необходимо дополнительно делать заявки. Лекарства по бесплатному рецепту доставляются медработниками через мобильные бригады прямо на дом, так как больные с Covid-19 являются инфицированными, им приходить в поликлинику сами нельзя», - пояснила вице-министр.

Она уточнила, что звонить нужно участковому врачу, при этом пациент должен быть прикреплен к своей поликлинике, «так как эти лекарства по регистру прикрепленного населения и по регистру диспансерных больных списываются на данного пациента с диагнозом.

Если же человек прикреплен к другой поликлинике и находится в другом городе, то Гиният посоветовала «написать онлайн-заявление, открепиться и прикрепиться по месту жительства». «Это все делается онлайн, данную процедуру можно быстро сделать. Насколько я знаю, много времени не занимает. Это все делается через Egov как госуслуга», - сказал она.

«Инфицированным больным антибиотики приносят участковые мобильные бригады, медицинские сестры доставляют домой. Сейчас к этому процессу еще призываем Corona -taxi. Участковых же не хватает, больных много становится, поэтому будут привлекаться машины не медицинских организаций. Они возят врачей, потому что не инфицированные, они доставляют лекарства, оставляют возле квартиры, возле дома и уходят. Такую помощь просим привлекать акиматы, даже не медицинские организации и людей. Рецепт электронный. Некоторые поликлиники сами пишут рецепт и сразу сами выдают», - заключила она.