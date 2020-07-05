Деталей своих планов он пока не сообщил
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Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США
Фото AP

Рэпер Канье Уэст в своих аккаунтах в соцсетях заявил о намерении баллотироваться на пост президента в США.

В своих сообщениях он использовал хэштег, указывающий на выборы нынешнего года, однако никаких деталей рэпер не обозначил.

Ранее Уэст не исключал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. В последние несколько лет он заявлял о поддержке действующего президента, республиканца Дональда Трампа. За это Уэста неоднократно критиковали как его поклонники, так и другие артисты, критикующие Трампа за расистские высказывания, отношение к женщинам и мигрантам, непоследовательность и другое.

Республиканская и Демократическая партии США фактически завершили отбор своих кандидатов на предстоящих 3 ноября выборах. им осталось только утвердить их на предстоящих в августе конвенциях - съездах партий. Республиканцев будет представлять действующий президент Трамп, демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Небольшие партии, также участвующие в выборах, - Либертарианская, партия зеленых и другие - так же уже преимущественно назвали своих кандидатов.

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