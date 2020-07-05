Минздрав планирует сообщать еженедельные данные о смертности по понедельникам
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Число умерших от коронавируса в Казахстане выросло до 232 пациента
Фото Дулата Есназара

В Казахстане число пациентов, скончавшихся от коронавируса, выросло до 232, сообщил на брифинге в воскресенье вечером министр здравоохранения Алексей Цой.

«Умерло всего 232 пациента, за сутки порядка 18», - сказал глава Минздрава. Данные об умерших от пневмонии за минувшую неделю он не сообщил.

Министр также уточнил, что ведомство планирует сообщать еженедельную статистику о числе умерших от коронавируса по понедельникам.

Цой вновь заявил, что Минздрав перешел на информирование о количестве умерших еженедельно, чтобы информация была корректной. После каждого летального случая спецкомиссии их изучают, устанавливая причины смерти – являлась им коронавирусная инфекция или другое заболевание.

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