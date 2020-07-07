60 млрд тенге недополучит бюджет столицы из-за режима ЧП

От введения режима ЧП и карантина бюджет столицы недополучит 60 млрд тенге, однако эти расчеты не окончательные, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким города Алтай Кульгинов.

«От вновь введенных карантинных мер мы еще подсчеты ведем, еще рано говорить об этом. Но от предыдущих введенных карантинных мер и режима ЧП мы, по прогнозам, недополучим свыше 60 млрд тенге в местный бюджет», - рассказал Кульгинов.

При этом, он отметил, данную сумму городу компенсировала «Дорожная карта занятости», в рамках которой будет создано дополнительно 15 тыс. рабочих мест, а также отремонтировано 150 дорог, 100 из которых на окраинах, 143 двора и произведен капитальный ремонт скверов.

Напомним, режим ЧП действовал в стране с 19 марта по 11 мая.