Горздрав столицы продолжает утверждать, что ежедневно в городе госпитализируют 200-300 пациентов с пневмонией

Руководитель управления здравоохранения столицы Сауле Кисикова вновь сообщила, что в городе ежедневно госпитализируют с пневмонией 200-300 пациентов. Эту цифру она уже называла три недели назад и она расходится с данными о числе заболевших за месяц.

«Ежедневно [проводится] госпитализация порядка 200, в последние дни были случаи до 300 госпитализаций в день с пневмонией. Также следует отметить, что на амбулаторном этапе тоже проводится лечение в амбулаторных условиях на дому, в стационарах на дому – ежедневно тоже порядка 50-60 пневмоний», - сказала Кисикова на брифинге во вторник.

Те же самые цифры она называла на брифинге в середине июня, отмечая, что число пациентов с пневмонией резко выросло с начала лета. «Если с начала текущего года в день в среднем поступало 5 пациентов с пневмонией, то, начиная с июня, ежедневно в среднем поступает 500 человек, причем каждый второй с вирусной пневмонией, из них 90% поступают в средне-тяжелом и тяжелом состоянии», - говорила Кисикова во время брифинга 17 июня.

Эти цифры расходятся с данными о числе пациентов с пневмонией за июнь.

«Согласно официальной информации филиала электронного здравоохранения по городу Нур-Султан, за июнь зарегистрировано в 2,2 раза больше [случаев пневмонии], чем за аналогичный месяц предыдущего года, то есть порядка 1 700 случаев пневмонии», - сказала Кисикова во вторник.

Она никак не пояснила разницу в данных. Брифинги официальных лиц в Казахстане с весны проходят в прямом эфире и у журналистов нет возможности задавать уточняющие вопросы.

Кисикова также не назвала число умерших от пневмонии пациентов в столице за июнь. Отвечая ранее сегодня на вопрос о количестве скончавшихся от пневмонии в Казахстане, министр здравоохранения Алексей Цой также не назвал конкретной цифры, вместо этого во второй раз за неделю пообещав «публиковать эту информацию на официальных сайтах».

Статистические данные о смертности от различных заболеваний публикуются комитетом статистики со значительной задержкой. Сейчас на его сайте доступны данные по март 2020 года включительно.