В Казахстане отменили курсирование еще нескольких пассажирских поездов

С 8 июля в Казахстане приостанавливается прибытие и отправление пассажирских поездов и беспересадочных вагонов со станции Атырау, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Так, приостанавливается движение поездов «Атырау – Алматы-1» отправлением из Атырау с 9 июля и прибытием/отправлением из Алматы 11 июля; «Атырау – Мангистау» отправлением из Атырау 8 июля и прибытием/отправлением из Мангистау 9 июля; «Актобе – Атырау» отправлением из Актобе с 7 июля и прибытием/отправлением из Атырау 8 июля. Также приостановлено движение беспересадочных вагонов «Алматы-2 – Кульсары», курсирующие в составах пассажирских поездов «Алматы-2 – Мангистау» и «Атырау-Мангистау», отправлением из Алматы с 5 июля, прибытием/отправлением из Кульсары 8 июля.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета», - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что с 5 июля на период карантина временно приостанавливается движение поезда Алматы – Сарыагаш, сокращается периодическое курсирование поездов Нур-Султан – Алматы, Алматы – Павлодар, Нур-Султан – Оскемен, Нур-Султан – Достык. Также временно приостанавливается движение пригородных поездов по 22 маршрутам, а на восьми маршрутах и в шести поездах «Тальго» будут убраны или закрыты общие вагоны.