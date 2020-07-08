Ранее ролик об умерших врачах появился в соцсетях
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За месяц в Шымкенте от пневмонии скончались 9 врачей
Фото Дулата Есназара

В Шымкенте от двусторонней пневмонии за месяц умерли 9 врачей, сообщает КазТАГ.

«В Шымкенте девять врачей умерли от двусторонней пневмонии. Среди них хирург, педиатр, гинеколог, лаборант, узист и многие другие специалисты. Они умерли в период с 3 июня по 7 июля 2020 года. Они были одними из лучших специалистов», - подтвердили агентству в пресс-службе городского управления здравоохранения.

Ранее в соцсетях появился видеоролик об умерших врачах. В нем фотографии 16 человек. В городском управлении здравоохранения отметили, что среди них 9 человек работали в Шымкенте, остальные – в Туркестанской области.

В новость внесены изменения в 13:15 - исправлен заголовок.

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