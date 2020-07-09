США готовят новые меры против Китая за «фактическую аннексию» Гонконга

Администрация президента США готовит санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге. Об этом, как пишет РБК , на пресс-конференции в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Белого дома Роберт О'Брайен.

«Мы видим, что Гонконг фактически аннексирован КНР, Коммунистической партией Китая. И она навязывают свою волю свободным людям, которые являются сторонниками демократии», - отметил О'Брайен, назвав ситуацию в Гонконге одной из «основных историй» последнего десятилетия.

Ранее США ввели санкции для банков и компаний, которые ведут дела с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности на Гонконг.

Пресс-секретарь также подтвердил, что Дональд Трамп рассматривает запрет на территории США работы приложения TikTok, созданного в КНР, объяснив это тем, что получаемые приложением персональные данные американских граждан могут передаваться китайским властям и использоваться во враждебных целях.

Закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга» вступил в силу 30 июня. Он направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района и дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии, в том числе предусматривает ответственность за призывы к сепаратизму и разжигание ненависти к действующим властям, будь то коммунистическая власть в Пекине или лояльное ему правительство Гонконга. Закон предусматривает пожизненное заключение за подрыв власти, сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая. В Гонконге появятся представительства органов госбезопасности КНР. Ранее сообщалось, что из публичных библиотек Гонконга изъяли нескольких политологических и исторических трудов продемократических авторов – их проверяют на соответствие новому закону.