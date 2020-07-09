Казахстанцы могут подать заявления на получение 24 бумажных услуг удаленно

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ЦОНы в регионах работают по сокращенному графику и только по предварительно забронированной очереди. В связи с этим «Правительство для граждан» совместно с другими государственными органами рассмотрело возможность подачи заявлений на получение некоторых бумажных услуг удаленно через портал eGov.kz.

«Теперь посредством сервиса «Электронные обращения» можно подать заявки на 24 вида госуслуги социального обеспечения: назначение пенсионных выплат по возрасту, назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, назначение государственных специальных пособий и т.д. Планируется, что в ближайшее время этот список пополнится еще на 6 услуг, среди которых назначение единовременной выплаты на погребение, назначение социальной выплаты на случаи потери кормильца и т.д.», - проинформировали в «Правительстве для граждан».

Чтобы подать заявку, на портале egov.kz нужно выбрать сервис «Электронные обращения» и заказать услугу онлайн, после чего заполнить личную информацию, включая почтовый адрес, телефон, наименование услуги и т.д. Также необходимо загрузить отсканированные копии документов (узнать нужный перечень можно в контакт-центре 1414 или в разделе «Стандарты государственных услуг» на сайте gov4c.kz), в том числе заявление, написанное в произвольной форме, с личной подписью услугополучателя, указать услугодателя и подписать ЭЦП.

«При возникновении вопросов работники госкорпорации свяжутся с гражданином по номеру указанного телефона. Ответ о результате госуслуги отобразится в личном кабинете услугополучателя», - отметили в «Правительстве для граждан».

Полный перечень услуг, доступных с помощью сервиса «Электронные обращения»: назначение пособия лицу, воспитывающему ребенка-инвалида и пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства; назначение пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты; назначение государственных специальных пособий, социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, государственного пособия многодетным семьям, адресной социальной помощи, социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов; назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства; присвоение или продление статуса оралмана; выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства; установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты, а также оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи; регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений; выдача удостоверения реабилитированному лицу; обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами; оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху; предоставление инвалидам кресла-колясок и обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением; оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому и в медико-социальных учреждениях (организациях); обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».