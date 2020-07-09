​До конца года в Алматы отремонтируют 283 улицы и 30 км тротуаров

До конца года в Алматы отремонтируют 283 улицы протяженностью 200 км, проложат 147 км новых дорог и восстановят 300 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. После этого доля дорог в хорошем/удовлетворительном состоянии должна вырасти на 5% до 80%, рассказал во время брифинга заместитель руководителя Управления городской мобильности акимата Алматы Ернур Абжахан.

Строительство новых дорог преимущественно будет вестись на окраинах города, в Алатауском районе. Основные работы будут сконцентрированы в 10 микрорайонах, включая Улжан-1, Улжан-2, Айгерим-1, Айгерим-2, Шанырак 2, Томирис.

Вместе с этим акимат продолжит строительство трех транспортных развязок: на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Немцова; на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова; и на улице Бухтарминская, Кульджинский тракт.

«Завершение работ по транспортным развязкам запланировано на следующий год. Сейчас производится выкуп жилых домов, препятствующих строительству», - пояснил Абжахан.

Также продолжится пробивка проспекта Абая и улицы Саина. Она должна завершиться в следующем году. Кроме того, в 2021 году начнется пробивка проспекта Назарбаева. Акимат уже начал разработку проектно-сметной документации, которая завершится в течение следующего года, а после ее подготовки определит количество изымаемых участков для строительства. Помимо этого акимат готовит ПСД для пробивки улицы Ауэзова от улицы Гоголя в сторону проспекта Райымбека. Проектные работы должны быть завершены к концу 2020 года.

Для «обеспечения безопасности пешеходов» акимат запустил строительство 5 надземных пешеходных пешеходов на магистральных улицах, а также намерен отремонтировать 30 км тротуаров.

Что касается первой очереди скоростного автобусного транспорта (БРТ), то сейчас заканчивается снос жилья на участке улицы Жандосова. Чиновник пообещал, что до сентября работы по первой очереди завершатся. Работа по второй очереди будет начата после прохождения госэкспертизы, которая начнется с обновлением технических условий проекта и последующих согласований с коммунальными службами.