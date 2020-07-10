«С самокритикой у нас всегда было трудно». Токаев предложил чиновникам трезво оценить свои возможности

Абсолютно все акимы областей и ряд министров заслуживают выговоры и замечания за упущения в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, заявил в пятницу в ходе расширенного совещания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Он также заявил, что планирует выступить с новым посланием к народу Казахстана, в котором будут меры по экономическому росту. Поэтому чиновникам стоит забыть об отпуске и в целом трезво подумать, соответствуют ли они занимаемой должности.

«Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают все без исключения руководители областей и целый ряд министров. Но мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью», - сказал Токаев.

Он напомнил, что уже прошло половина лета, однако «будь это министры, акимы, сотрудники аппарата президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная».

«Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и так далее», - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что кризис для Казахстана опасен в силу сырьевого характера нашей экономики, и стране нужен новый курс «со всеми его атрибутами».

«Сегодня мы рассмотрели важные и неотложные вопросы, которые в период пандемии выведут нашу экономику на путь развития. Однако я в своем втором послании предложу новые меры, которые приведут нас к новому экономическому скачку», - сообщил глава государства.

В этой связи он заявил, что у властей нет права распылять средства и силы на сомнительные стратегии и программы, так как «настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики». И особого внимания заслуживают здравоохранение, образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология.

«Другими словами, мы должны повернуть экономику лицом к народу», - уточнил Токаев.

«Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления», - продолжил он.

Также, по мнению президента, становится все более важной задача подбора кадров для выполнения качественно новых задач. Таким образом, новый курс предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых и честных.

«Теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно, и примут решение в пользу государства», - сказал президент.