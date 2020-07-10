Из-за сложной эпидситуации в Атырауской области вводят новые ограничения

Из-за сложной эпидситуации в Атырауской области вводят дополнительные ограничения и частично закрывают железнодорожное сообщение. Об этом в пятницу в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов.

Как отметил заместитель премьер-министра, в регионе зафиксировано 7150 случаев заболевания COVID-19, средний показатель в сутки – 336 случаев, что является «одним из самых высоких показателей по стране».

Основные очаги – город Атырау и Жылыойский район, где зарегистрировано 85% случаев заражения.

«В этой связи принято решение остановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлению Алматы - Атырау, Актобе - Атырау, Мангыстау - Атырау. Места общественного питания, рестораны, кафе столовые, непродовольственные магазины будут работать только в режиме доставки на дом», - сообщил Тугжанов.

Вместе с тем, министерству энергетики и соответствующим местным исполнительным органам региона поручено обеспечить прохождение ПЦР-тестирования не более, чем за три дня заезжающих на вахту работников по месту постоянного проживания.

«Работодатели несут персональную ответственность за выполнение данного поручения», - подчеркнул Тугжанов.

В свою очередь, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов отметил, что Атырауская область относится к региону с напряженной эпидситуацией, где прирост заболеваемости составляет 4,9%, тогда, когда по стране – 3%.