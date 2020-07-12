Из-за урагана оказались повреждены деревья, крыши зданий и линии электропередачи
​В Караганде устраняют последствия шквального ветра
Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

В Караганде устраняют последствия шквального ветра. Достигнув скорости в 21 метр в секунду, он сорвал крыши зданий, повалил деревья и оборвал линии электропередачи, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

В настоящее время коммунальные службы и аварийные бригады занимаются устранением последствий. О точных масштабах повреждений акимат сообщит позднее.

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в воскресенье в Карагандинской области ожидается гроза и усиление ветра до 15-20 м/с. Также возможен град.

UPD. Ураган оставил без света несколько районов Караганды. Электричество уже подключили на Юго-Востоке, частично в Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке. Михайловку, Фёдоровку и частный сектор Пришахтинска планируют подключить к утру. Больницы, которые остались без света, перешли на аварийные источники питания.

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