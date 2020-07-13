Еще 111 смертей от коронавируса зарегистрировано в Казахстане - Минздрав

Минздрав Казахстана сообщил, что с 7 по 12 июля в Казахстане зарегистрировано 111 случаев смерти от последствий коронавируса.

Больше всего умерших в Карагандинской области - 37 человек: 20 женщин и 17 мужчин в возрасте от 45 до 87 лет. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 75 - это второй показатель по стране.

В Алматы, по данным Минздрав, со вторника до воскресенья скончалось 24 пациента - по 12 мужчин и женщин. Самому молодому из скончавшихся пациентов было 32 года, самому пожилому - 82 года. Общее число смертельных случаев в городе выросло до 54.

В столице от последствий коронавируса умерло 18 человек - 7 женщин и 11 мужчин в возрасте от 39 до 84 лет. Общее число смертельных случаев в городе достигло 81 - столица лидирует по этому показателю в стране.

В Туркестанской области умерло 7 пациентов - 2 женщины и 5 мужчин. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 18.

В Актюбинской области скончалось 5 человек - трое женщин и двое мужчин. Самому молодому пациенту было 33 года. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 9.

В Западно-Казахстанской области также зарегистрировано 5 смертельных случаев - скончались четыре женщины и один мужчина, а общее число смертей от коронавируса, по официальным данным, выросло до 22.

В Шымкенте также умерло 5 пациентов - две женщины и трое мужчин в возрасте от 37 до 59 лет. Общее число смертельных случаев в городе достигло 24.

В Кызылординской области скончались 4 человека - одна женщина и трое мужчин. Всего в регионе скончалось от последствий коронавируса 7 пациентов.

В Мангистауской области также умерло 4 пациента - три женщины и один мужчина. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 12.

В Акмолинской области зафиксирован один смертельный случай - умер 53-летний мужчина. А общее число смертей в области выросло до 24.

В Павлодарской области также подтвержден один случай смерти от коронавируса - скончалась 51-летняя женщина. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 15.

По данным Минздрава, со вторника по воскресенье не было подтверждено случаев смерти от коронавируса в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Минздрав вновь не сообщил данные об умерших от пневмонии, хотя дважды на минувшей неделе глава ведомства Алексей Цой опубликовал публиковать их. По его данным, с 1 по 8 июля в стране было зарегистрировано 56 тыс. случаев пневмонии, 39,7 тыс. из которых имели схожую с коронавирусом природу. Тем не менее ведомство не включает их в общую статистику и не относит смерти от пневмонии к смертям от коронавируса. При этом специалисты полагают, что пневмонии являются последствием заражения коронавирусом, а не выявляется он по причине позднего или некачественного проведения тестирования, либо его отсутствия.

По информации Минздрава, общее число смертельных случаев от коронавируса достигло 375. Кроме того, еще 101 зараженный, по данным на начало июля, умер от других болезней. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом, по официальным данным, достигло 476.

После каждой смерти зараженного коронавируса специальные комиссии изучают историю болезни пациента, устанавливая являлся ли COVID-19 причиной смерти или был сопутствующим заболеванием. На минувшей неделе Цой признавал, что комиссии рассматривают дела долго. В последние две недели Минздрав публикует данные не ежедневно, как во всем мире, а еженедельно.