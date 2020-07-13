62 кандидата в депутаты сената зарегистрированы избирательными комиссиями

Для участия в предстоящих выборах в сенат свои заявки подали 94 человека, из них избирательные комиссии зарегистрировали 62 человека. Из действующих сенаторов только 4 человека решили вновь побороться за свои кресла.

«Всего за период с 13 июня по 12 июля по республике были выдвинуты 94 кандидата в депутаты сената парламента Республики Казахстан. Для сравнения: в 2017 году на очередных выборах в сенат были выдвинуты 89 кандидатов, в 2014 году – 88, в 2011 году – 96. Таким образом, по последним четырем избирательным кампаниям выборов депутатов верхней палаты парламента по итогам выдвижения на один мандат сенатора приходится в среднем более 5 претендентов», - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев в ходе заседания в понедельник.

Он напомнил, что в данный момент идет процесс регистрации кандидатов, который продлится до 23 июля. Но по состоянию на 13 июля избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы зарегистрированы 62 кандидата в депутаты сената.

Он также сообщил, что больше всего кандидатов выдвинуто в Алматинской области, столице и Алматы – 9, 8 и 7 человек соответственно, по 4 человека – это наименьший показатель – в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в городе Шымкент.

Правом самовыдвижения воспользовались 82 человека, маслихатами выдвинуто 12 человек. При этом в ЦИКе отметили активность женщин – от них пришло 19 заявок.

По специальностям: 29 – инженеры, 20 – экономисты, 12 – педагоги, 10 – юристы, 10 – работники аграрной сферы, 7 – врачи, 3 – журналисты, 1 – политолог, 1 – другие. Среди выдвинутых кандидатов: 38 работников коммерческих структур, 23 работника государственных организаций, предприятий и учреждений, 18 государственных служащих, 9 представителей общественных организаций, двое не работающих. Также свои кандидатуры выдвинули 4 действующих сенатора.

Средний возраст кандидатов составляет 51,1 год. Самому молодому кандидату 30 лет, наибольший возраст среди претендентов – 69 лет.

В новость в 17:30 внесены корректировки: кандидаты зарегистрированы избирательными комиссиями на местах.