Нуждающимся казахстанцам в июле выплатят по 42 500 тенге – Токаев

Все нуждающиеся казахстанцы в июле из-за локдауна получат соцвыплату в 42 500 тенге. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«В июле правительство выплатит нуждающимся 42,5 тысячи тенге», - написал Токаев в Twitter.

В конце июня министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов говорил, что после того, как казахстанцам выплатили социальное пособие в 42 500 тенге по потере дохода в связи с режимом чрезвычайного положения, в Казахстане встал вопрос устойчивости государственного фонда социального страхования. Поэтому подобные выплаты гражданам больше делать не планируется.

А 5 июля министерство труда и соцзащиты населения, опровергая информацию о том, что Казахстан в период усиления карантина выплатит гражданам по 75 тысяч тенге, заявило: «В настоящее время действует усиление ограничительных мер. В этой связи нет законодательных оснований для осуществления выплат».

Соцвыплата в размере 42 500 тенге выплачивалась казахстацам в течение двух месяцев весной – в период действия ЧП. Ее назначали в связи с сокращением доходов населения. Выплату, по данным Минтруда, получили порядка 4,5 млн граждан.