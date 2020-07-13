Посещать их можно только пешком или на велосипеде
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Алматинцам запретили въезд в предгорные зоны отдыха до конца карантина
ФОТО С САЙТА AZIMUT-TRAVEL.KZ

В Алматы с завтрашнего дня начнет действовать запрет на въезд на территорию Иле-Алатауского национального природного парка, сообщает пресс-служба городского акимата. Посещать зоны отдыха можно будет в будни только пешком либо на велосипеде.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 14 июля до окончания усиленных карантинных мер въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан и т.д.) запрещен на любом виде транспорта», - говорится в сообщении акимата.

Однако пешие и велосипедные прогулки разрешены, но только в будние дни и с соблюдением определенных правил. Так, «категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры»; находиться на территории парка группой более трех человек. Также отдыхающие должны соблюдать нормы социального дистанцирования и носить маски.

«В выходные (суббота и воскресенье) дни территория национального парка закрыта для посещений. Контроль за соблюдением карантинных мер будет осуществляться совместно с сотрудниками ДЧС, правоохранительных органов, СЭС и национального парка», - также сообщили в акимате и предупредили, что «в случае несоблюдения вышеуказанных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности с выдворением с территории национального парка».

«Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы», - заключили в пресс-службе.

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