Также казахстанцам проактивно назначат АСП и продлят сроки инвалидности
42 500 тенге выплатят тем, кто остался без работы во время карантина – Мамин
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Казахстанцы, которые остались без работы на время усиления карантинного режима, смогут претендовать на получение социальной выплаты 42 500 тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер», - подчеркнул Мамин, напомнив, что решение о соцвыплате по потере дохода в размере минимальной зарплаты 42500 тенге за июль, на период ограничительных мер, правительство принимает по поручению президента.

Он также отметил, что министерству труда и социальной защиты необходимо, как и в период действия чрезвычайного положения, продолжить выплачивать денежную помощь на продукты питания отдельным категориям населения, а это более 1 млн человек.

Кроме того, премьер поручил проактивно назначить адресную социальную помощь на третий квартал текущего года на основе имеющихся данных и автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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