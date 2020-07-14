Снизить количество негативных публикаций о коронавирусе в СМИ и соцсетях считает необходимым Минздрав

Для того, чтобы казахстанцы менее негативно реагировали на мероприятия, которые принимают власти в борьбе с коронавирусной инфекцией, министерство здравоохранения считает необходимым снизить уровень негативных публикаций в СМИ и соцсетях о COVID-19 до 10%.

«По новому показателю, который показывает оценку эффективности информационно-разъяснительной работы по борьбе с COVID–19, должны быть реализованы мероприятия, которые должны повысить уровень осведомленности населения при проводимых мероприятиях», - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Вместе с тем, как отмечается на слайде презентации, представленной в ходе заседания, акиматы должны ежедневно публиковать разъяснительные материалы в печатных и сетевых СМИ и размещать сюжеты на телевидении. На постоянной основе им необходимо делать ротацию видео- и аудиороликов (информационные, вирусные анимационные) на тему противоэпидемических мер. Еженедельно проводить пресс-конференции и брифинги. Также ежедневно акиматам нужно работать в социальных сетях, писать разъяснительные посты и давать обратную связь аудитории. Еще на постоянной основе они должны распространять контент в мессенджерах, мобильных приложениях, а также печатать и распространять буклеты, листовки и флайеры.

В свою очередь министерство здравоохранения на еженедельной основе будет проводить мониторинг и анализ информационного поля, а именно определять «тональность публикаций в СМИ и соцсетях в разрезе областей и городов».