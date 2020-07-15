Трамп подписал закон о введении санкций против Китая из-за Гонконга

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что подписал закон о введении санкций против Китая в ответ на его вмешательство в автономию Гонконга, передает CNBC . Кроме этого, он подписал распоряжение о прекращении преференциального режима для Гонконга.

«Теперь к Гонконгу будут относиться так же, как к материковому Китаю, - заявил Трамп. - Никаких особых привилегий, особого экономического режима и экспорта чувствительных технологий. Кроме того, как вы знаете, мы устанавливаем очень большие тарифы для Китая».

Закон, получивший название «Акт об автономии Гонконга», налагает обязательные санкции на китайских чиновников и компании, которые помогли Пекину ввести закон о нацбезопасности в Гонконге. Законопроект о санкциях был принят обеими палатами конгресса США в начале июля. Администрация Трампа ранее открыто критиковала закон о национальной безопасности, направленный на ограничение автономии Гонконга и запрещение литературы, критикующей коммунистическую партию Китая. Государственный секретарь США Майк Помпео назвал его «оруэлловским шагом» » и посягательством на «права и свободы народа Гонконга».

Закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга» вступил в силу 30 июня. Он направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района и дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии, в том числе предусматривает ответственность за призывы к сепаратизму и разжигание ненависти к действующим властям, будь то коммунистическая власть в Пекине или лояльное ему правительство Гонконга. Закон предусматривает пожизненное заключение за подрыв власти, сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая. В Гонконге появятся представительства органов госбезопасности КНР. Ранее сообщалось, что из публичных библиотек Гонконга изъяли нескольких политологических и исторических трудов продемократических авторов – их проверяют на соответствие новому закону.