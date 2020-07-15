Бюрабекова о снижении негативных публикаций о коронавирусе: «Речь не идет о фильтрации СМИ»

Заявление министра здравоохранения Алексея Цоя о том, чтобы снизить количество негативных публикаций в СМИ о коронавирусе не означает, что в стране будут фильтровать публикации. Речь идет лишь об усилении разъяснительной работы, заявила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«Я думаю, что речь не шла о том, чтобы фильтровать СМИ. Как раз акцент делался на проведении разъяснительной работы среди населения, среди пациентов. Так как, на самом деле, информационная работа проводилась недостаточно, что привело к жалобам, в том числе, в социальных сетях, которые мы видим, которые мы анализируем», - сказала Бюрабекова.

По ее заверениям, в Минздраве понимают, что некоторые вопросы можно было снять еще на уровне первичных медицинских организаций, «если бы правильно проводилась разъяснительная работа».

«Речь шла именно об этом, об усилении разъяснительной работы, а не для того, чтобы нарисовать рейтинги и как-то фильтровать СМИ. На самом деле, просто усиление разъяснения снимет весь тот ажиотаж, который произошел у нас, в том числе и с лекарственными средствами в розничной сети. И позволит правильно ориентировать пациентов как себя вести в случае, если у него появились признаки коронавирусной инфекции», - добавила вице-министр.

Накануне на заседании правительства глава Минздрава сообщил, что для того, чтобы казахстанцы менее негативно реагировали на мероприятия, которые принимают власти в борьбе с коронавирусной инфекцией, министерство здравоохранения считает необходимым снизить уровень негативных публикаций в СМИ и соцсетях о COVID-19 до 10%.