Минздрав обещает в ближайшее время определиться, как вести статистику по пневмонии и коронавирусу

Министерство здравоохранения Казахстана обещает в ближайшее время определиться с тем, как вести статистику по пневмонии и коронавирусу.

«На самом деле вся ситуация эпидемиологическая и все статистические данные находятся на контроле министерства здравоохранения. Мы проводим консультации с международными организациями. Буквально на днях мы разговаривали со Всемирной организацией здравоохранения о подходах ведения статистических данных. В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу и уже конкретизируем те данные, которые будут подлежать опубликованию и учету», - сказала в среду на брифинге вице-министр здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, отвечая на вопрос о том, когда будут обнародованы подробные данные о заболеваемости и смертности от пневмонии в Казахстане.

По ее словам, на сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику по коронавирусу идут только случаи, имеющие ПЦР-положительный результат.

«Мы прорабатываем эти данные. В ближайшее время сделали запрос, получим ответ от ВОЗ, путем переговоров придем к тем данным, которые необходимо учитывать. У каждой страны свой путь в статистике и учете, мы его хотим привести в единообразие, двигаться уже со всеми странами», - сказала Бюрабекова.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения направит в Казахстан группу экспертов в области лабораторных исследований. Организация намерена выяснить возможности местных лабораторий и проанализировать данные о заболеваемости пневмонией. Ранее исполнительный директор программы ВОЗ Майкл Райан заявил, что причиной вспышки пневмонии в Казахстане, вероятно, является коронавирус. В ВОЗ намерены провести оценку ситуации. При этом Кларинваль считает, что «пока не надо делать поспешных выводов».