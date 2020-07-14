ВОЗ направит в Казахстан группу экспертов в области лабораторных исследований

Всемирная организация здравоохранения направит в Казахстан группу экспертов в области лабораторных исследований. Организация намерена выяснить возможности местных лабораторий и проанализировать данные о заболеваемости пневмонией. Об этом сообщила глава ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль в интервью сайту новостей ООН .

Напомним, ранее исполнительный директор программы ВОЗ Майкл Райан заявил, что причиной вспышки пневмонии в Казахстане, вероятно, является коронавирус. В ВОЗ намерены провести оценку ситуации. При этом Кларинваль считает, что «пока не надо делать поспешных выводов».

«Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, мы должны собрать данные, и проанализировать их. Я повторю то, что сказал д-р Райан: скорее всего, это COVID-19. Возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью и у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем выявить наличие вируса», - сказала она.

Также, по ее словам, нужно выяснить возможности казахстанских лабораторий, так как «порой бывают так называемые ложные негативные результаты».

«Все это станет предметом оценки. ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований. Тут могут быть самые разные причины, но главное – не спешить с выводами, поскольку у нас еще нет необходимой информации», - отметила Кларинваль.

Вместе с тем в ВОЗ обеспокоены «поведением населения» Казахстана. Как пояснила представитель всемирной организации, «после снятия карантина отнюдь не все соблюдают необходимые меры предосторожности, в том числе физическую дистанцию – особенно в семьях».

«Но это все результат практических наблюдений, никаких исследований на этот счет не проводилось. Тем не менее, мы видим, что передача вируса происходит среди родственников, и это привело к увеличению общего числа заражений. Сильно возросла нагрузка на систему здравоохранения и ей необходима поддержка», - заявила Кларинваль.

При этом она считает, что «министерство здравоохранения принимает все возможные меры». Но по-прежнему остается проблема нехватки медработников и сотрудников лабораторий, «поскольку многие сами заражаются, заболевают, что оборачивается нехваткой людских ресурсов».

Кларинваль добавила, что по всему миру эпидемиологическому контролю никогда не уделялось должного внимания, в «эту область, как правило, не вкладывали больших средств». Также очень важно наличие опыта и необходимых навыков у медработников.

«Были ли обучены медики тому, как защитить себя? - сказала Кларинваль. – Мы в ВОЗ проводим обучение медиков мерам эпидемиологического контроля, и Минздрав тоже. Буквально в эти выходные прибыл груз со средствами индивидуальной защиты, на который мы потратили 2,7 млн долларов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы у медиков была возможность получить необходимое оборудование и материалы, и чтобы они были вооружены соответствующими знаниями. Казахстан – большая страна с разветвленной сетью учреждений здравоохранения, и для того, чтобы обучить всех медработников, обеспечить их средствами защиты, требуются колоссальные усилия».

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что «многое зависит от того, как население реагирует на снятие карантина».

«Если бы люди соблюдали физическую дистанцию и простые рекомендации ВОЗ, то ситуация могла бы быть другой. В то же время не нужно забывать о социально-экономических последствиях карантина, которые нужно учитывать, принимая эпидемиологические меры. Несколько недель назад власти снова ввели некоторые карантинные меры, но не такие жесткие, как в первый раз. Люди свободно передвигаются по городу, но многие ключевые компании и торговые центры закрыты. Запрещены большие скопления людей. Так что после пика инфекции ряд ограничений был восстановлен. Тем не менее, число новых случаев продолжает расти с каждым днем», - отметила она.