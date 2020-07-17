За первую половину июля в Казахстане от пневмонии умерли около 1,6 тыс. человек – Минздрав

Министерство здравоохранения Казахстана озвучило статистику по заболеваемости пневмонией и смертности от нее. Как сообщил глава ведомства Алексей Цой, только за первую половину июля умерло около 1,6 тыс. человек.

«С 1 января по 15 июля 2020 года. Всего за этот период зарегистрировано 234 187 случаев пневмонии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число зарегистрированных случаев заболевания увеличилось в 3,3 раза и составило 70 926 случаев», - сказал на брифинге в пятницу Цой, отметив, что «данные цифры характеризуют заболеваемость всеми видами пневмонии».

Скончались с 1 января по 15 июля этого года от пневмонии 3327 челов

«За первое полугодие уровень смертности от пневмонии остался на уровне аналогичного периода прошлого года, но с тенденцией к росту в конце июня. Сегодня 12-й день после введения строгих ограничительных мер, и этого еще недостаточно для разрыва цепи, 14-дневного инкубационного периода передачи инфекции. Практически все смертные случаи за этот период – это случаи регистрации заболеваемости которых пришлись на период до введения карантина», - отметил глава Минздрава.

По его информации, с 1 января по 15 июля прошлого года зарегистрировано 1 896 летальных случаев от пневмонии, что ниже сегодняшних показателей в 1,75 раза.

Глава Минздрава также сообщил, что Казахстан отправит образцы по заболевшим пневмонией на исследование в Германию.

«В ходе технических консультаций с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ достигнута договоренность по проведению референтных исследований в лаборатории ВОЗ в институте Роберта Коха в Германии. Это подчеркивает открытую политику нашего государства в готовности совместно противостоять пандемии коронавируса и изучать ее последствия в тесной связи с международным сообществом», - сказал Цой.