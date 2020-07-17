75 тыс. казахстанцев смогут одновременно подавать заявки на получение 42 500 тенге

Мощность портала 42500.enbek.kz увеличена в три раза, и теперь заявки на получение социальной выплаты смогут одновременно подавать 75 тыс. казахстанцев, сообщает в пятницу пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«На порталах egov.kz, 42500.enbek.kz и homebank.kz стартовал прием заявлений на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге. Одновременно через портал 42500.enbek.kz заявки могут подавать до 75 тыс. граждан», - сообщили в Минтруда, отметив, что прием заявок уже стартовал.

В ведомстве напомнили, что для удобства граждан прием заявок будет осуществляться поэтапно.

C 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

«Для граждан из данной категории, не воспользовавшихся проактивной услугой, прием заявок будет осуществляться после завершения проактивного оказания услуги», - уточнили в пресс-службе.

Также 17 июля стартовал прием заявок от индивидуальных предпринимателей; лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера; лиц, занимающихся частной практикой. А для работодателей (юридических и физических лиц), подающих заявки за своих работников, прием заявок начнется с 19 июля.