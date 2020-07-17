​Трое азербайджанских журналистов незаконно удерживаются полицией Баку

Журналисты из Азербайджана Анар Абдулла, Эльвин Джабизаде и Фирудин Салимов уже третьи сутки содержатся в 9-м отделении полиции Баку. Они были задержаны после ночного шествия в поддержку армии, прошедшего 14 июля в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта на границе. Причины их задержания неизвестны, сообщает Мейдан ТВ .

Ночью 14 июля в центре Баку прошел митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии. Журналисты, прибывшие освещать продолжавшееся до утра мероприятие, были задержаны сразу с его окончанием. Несмотря на то, что они были взяты под стражу утром 15 июля, следующие 48 часов о них ничего не было известно. Президент Ильхам Алиев потребовал от полиции наказать «провокаторов» на шествии из числа оппозиционеров. После этого начались задержания активистов.

После задержания у журналистов ухудшилось самочувствие и в участок ​​прибыла машина скорой помощи. Позже стало известно об ухудшении состояния Фирудина Салимова. В тот же день задержанные были распределены по разным полицейским участкам. Фотожурналист Фирудин Салимов, страдающий от высокого артериального давления и панических атак, содержится в тесной комнате вместе с 6 людьми более 48 часов.

Адвокат Эльчин Садыгов написал на своей странице в Facebook, что ему не разрешили встретиться с журналистами: «Все трое были незаконно задержаны и до сих пор не привлечены к ответственности. Это является грубым нарушением статьи 28 Конституции, статьи 5 Конвенции о правах человека, статьи 89 Кодекса об административных правонарушениях и статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса».

Согласно информации, полученной Мейдан ТВ, у задержанных были сняты отпечатки пальцев, с ними также была проведена разъяснительная беседа. 17 июля их забрали из полицейских участков в неизвестном направлении.

По словам журналистки Айсель Умудовой, супруги Эльвина Джабизаде, он был доставлен в Сабаильское районное управление полиции. Айсель Умудова, которая ждала своего мужа перед полицейским участком, вместе с родителями одного из задержанных была оштрафована на 200 манатов за нарушение правил карантинного режима.

Глава пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил Мейдан ТВ, что разбирательство все еще продолжается. При этом он отметил, что вышеупомянутые лица не содержатся за железной решеткой, а находятся в административном здании полицейского управления. Захидов не ответил на вопрос о числе задержанных во время шествия в ночь на 15 июля.