Российский премьер предложил Казахстану разработать новую программу экономического сотрудничества

Россия предлагает Казахстану запустить новую программу долгосрочного экономического сотрудничества до 2025 года. Это предложение российский премьер-министр Михаил Мишустин сделал главе казахстанского правительства Аскару Мамину во время встречи в Минске. Обе стороны прибыли в Беларусь для участия заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает агентство Тасс.

Российский премьер отметил, что практические вопросы взаимодействия между странами решаются на уровне межправкомиссии по сотрудничеству. «Двадцать второе заседание планируется провести уже совсем скоро, осенью, в России», - сказал он.

Россия и Казахстан должны восстановить темпы роста товарооборота к концу 2020 года, заявил Мишустин. «В первой половине 2020 года наш темп торгово-экономического сотрудничества объективно замедлился, это было связано с коронавирусной инфекцией, и с января по май его объем примерно на 7,5% уменьшился. Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост, и в связи с этим считаю необходимым возобновить на регулярной основе консультации с казахстанскими партнерами по координации макроэкономической политики».

Российский премьер также добавил, что Россия продолжит оказывать помощь Казахстану в противодействии коронавирусной инфекции. «Мы очень дорожим дружбой и партнерством с Казахстаном. Наши совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день подтвердили особый, я бы сказал братский характер наших отношений», - сказал премьер. Мишустин отметил, что в Казахстан из РФ были доставлены средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, тест-системы..

В свою очередь премьер Казахстана также выразил уверенность в восстановлении объема товарооборота в указанные сроки и подчеркнул, что Казахстан рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса в числе первых стран.