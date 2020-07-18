В мире число заразившихся коронавирусом превысило 14 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 14 млн человек, скончались свыше 600 тыс.

В США число инфицированных за все время составляет 3,64 млн, в Бразилии – более 2 млн, в Индии также превысило 1 млн человек. В России общее число случаев заражения достигло 758 тыс., в Перу – 345,5 тыс., в ЮАР – порядка 337,6 тыс., в Чили – 326,4 тыс., в Мексике – более 324 тыс., в Великобритании – 294,8 тыс., в Иране – 269,4 тыс..

В двадцатку стран с наибольшим числом заболевших также входят Испания – 269,4 тыс. человек, Пакистан – 260 тыс., Саудовская Аравия – 245,8 тыс., Италия – 243,9 тыс., Турция – 217,8 тыс., Франция – 211,9 тыс., Германия – 202 тыс., Бангладеш – 199,3 тыс., Колумбия – 173,2 тыс., Аргентина – 119,3 тыс.

В десятке стран с наибольшим числом умерших находятся США – 139,1 тыс., Бразилия – 77,8 тыс., Великобритания – 45,3 тыс., Мексика – 37,5 тыс., Италия – 35 тыс., Франция – 30,1 тыс., Испания – 28,4 тыс., Индия – 25,6 тыс., Иран – порядка 13,8 тыс., Перу – 12,8 тыс.