В результате ЧП сильно пострадал фасад здания
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Готический собор XV века загорелся во Франции
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Во французском городе Нант загорелся собор Святых Петра и Павла, который был заложен в 1434 году, сообщает РБК со ссылкой на французское издание 20 Minutes.

Пожар начался около 8 утра, к 9:30 пожарные потушили возгорание, но из собора продолжил подниматься черный дым. Сильно пострадал фасад здания, особенно витражи, которые почернели от дыма. На месте происшествия работают пожарные. Причины пожара неизвестны, как нет и данных о пострадавших.

Отмечается, что это не первый пожар в соборе. В 1972 году здесь также произошло возгорание, после чего собор был закрыт на трехлетнюю реставрацию.

Собор Святых Петра и Павла возводили 457 лет – с 1434 года до 1891 года.

Напомним, в апреле 2019 года во Франции загорелся собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Его тушили 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши.

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