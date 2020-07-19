Еще у 1,6 тыс. казахстанцев выявлен COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 636 человек, сообщает Минздрав. Из них у 908 проявились симптомы болезни, 728 – бессимптомные носители.

Столица и Алматы продолжают лидировать по числу новых зарегистрированных случаев – 258 и 220 соответственно. В Атырауской области подтверждено еще 184 случая, в Восточно-Казахстанской области – 133 случая, в Жамбылской области – 121, в Карагандинской области – 118, в Западно-Казахстанской области – 103, в Павлодарской области – 92, в Алматинской области – 78, в Северо-Казахстанской области – 63, в Костанайской области – 55, в Акмолинской области – 50, в Кызылординской области – 49, в Шымкенте – 47, в Туркестанской области – 40, в Актюбинской области – 23, в Мангистауской области – 2.