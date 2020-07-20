Программу для борьбы с COVID-19 в Центральной Азии запустил Евросоюз

Для того, чтобы поддержать страны Центральной Азии, в особенности, Казахстан в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, Европейский союз запустил специальную программу. Ее бюджет оценивается в 3 млн евро или 1,4 млрд тенге.

«Сегодня Европейский Союз запустил всеобъемлющий пакет солидарной помощи "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис"(CACCR) с бюджетом в 3 млн евро (1,4 млрд тенге), направленный на обеспечение потребностей стран Центральной Азии, где основное внимание уделяется Казахстану», - говорится в сообщении, распространенном представительством ЕС в Казахстане в понедельник.

Программа CACCR разработана и будет реализовываться в три этапа. На первом - в рамках существующих национальных планов готовности и реагирования на COVID-19 будут удовлетворены потребности, которые не терпят отлагательств. На втором этапе, когда пик пандемии будет пройден, основное внимание планируется уделить восстановлению и подготовке к возможной второй волне. И на завершающем этапе, с позиции долгосрочной перспективы, будет осуществлен ряд мероприятий для создания и поддержания устойчивых, эффективных и прочных систем здравоохранения.

В целом, в рамках программы CACCR, реализуемой Всемирной организацией здравоохранения, странам планируется оказать поддержку в смягчении последствий нынешней вспышки пандемии COVID-19. Также программа будет способствовать обеспечению долгосрочной устойчивости национальных систем здравоохранения стран Центральной Азии через наращивание их потенциала реагирования на аналогичные угрозы здоровью населения в случае появления таковых в будущем.

«Вспышка пандемии COVID-19 наглядно показала насколько уязвимы наши национальные системы здравоохранения и как важно пересмотреть наш подход к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Именно поэтому в рамках программы CACCR, наряду с предоставлением необходимых на сегодняшний день основных медикаментов и оборудования, будет также оказана помощь лабораториям и больницам с тем, чтобы они были лучше подготовлены к борьбе с подобной пандемией в будущем», - цитирует посла Европейского Союза в Республике Казахстан Свена-Олова Карлссона в представительстве.