​Мы преодолели тяжелый кризис в энергетическом и коммунальном секторах — Токаев

Казахстан преодолел тяжелый кризис в энергетическом и коммунальном секторах. Теперь правительству важно не допускать его повторения, заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства.

Комментируя ситуацию в сфере инфраструктуры, Токаев заявил, что правительству предстоит поднять ее развитие на новый уровень.

«Усилиями правительства и местных исполнительных органов мы преодолели тяжелый кризис в энергетическом и коммунальном секторах. Теперь правительству необходимо не допускать подобных ситуаций. Аварии на ТЭЦ не приносят авторитета стране. И это показывает безответственность и неквалифицированность госслужащих», — сказал президент.

Руководящие позиции в ответственных за коммунальную сферу отделах акиматов, по замечанию президента, занимают неквалифицированные специалисты — юристы или представители других гуманитарных сфер. Поэтому правительству вместе с акиматами важно разработать новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов.

Правительству также предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. В ближайшей перспективе они должны соответствовать рыночным условиям, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, тепла и воды.

«Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и воду напрядок выше, чем в Казахстане. Это переводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность и мы не должны ее скрывать», — добавил Токаев.

Хороший пример, по словам президента, показывает принцип водосбережения. Он может помочь стране экономить 8% потребляемой воды ежемесячно, что особенно важно в условиях дефицита воды в Казахстане и Центральной Азии.

«Китай готов поделиться опытом, но наша сторона проявляет незаинтересованность, к тому же отсутствуют решительные меры. Поручаю правительству активно проработать этот вопрос и к 1 июня отчитаться о ходе работы», — заключил Токаев.