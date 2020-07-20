В Жанаозене работники компании «Энергосервис» протестуют против возможных сокращений

В моногороде Жанаозен Мангистауской области около 60 работников компании «Энергосервис» выступили против планов работодателя сократить штат. Они также потребовали улучшить условия труда и призвали руководителя компании покинуть свой пост, сообщает Радио Азаттык .

Протестующие представили журналисту Радио Азаттык документ, подписанный и. о. директора компании Канатом Конысбаевым и заместителем акима Жанаозена Бериком Изгалиевым, в котором говорится о намерении компании «сократить 40 работников из-за отсутствия у них необходимой профессиональной квалификации».

В видео, распространенном работниками «Энергосервиса», десятки человек выражают недовольство представителям компании: «В столь чрезвычайной ситуации, как сейчас, почему руководство не учитывает мнение народа? Почему мы должны оставаться без работы, когда положение населения и без того тяжелое?»

Инспектор компании Гульмира Саханиева заявила, что компания не обеспечивает должных условий труда: «За год двух ребят ударило током. Премирования нет, пенсионных отчислений не производят. Из-за этого мы не можем оформить кредит. Мы получаем всего 60 тысяч тенге — этого ни на что не хватает. Мы трудимся словно батраки».

Во время акции работники также о том, что компания не предоставляла технические документы и ГСМ для транспорта, а также об отказывалась страховать работников от несчастных случаев. «В компании процветают коррупция и кумовство. У нас достаточно опытных дипломированных сотрудников с 20-летним стажем работы. Почему они не становятся руководителями? Начальство сокращает неугодных, занимается запугиваниями. Кроме того, потребители переплачивают за потребляемую энергию, таким образом компания хочет восполнить свои убытки. Где законность? Нам нужна справедливость», - возмутился один из протестующих.

На место протеста прибыл заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев, однако собравшиеся настаивали, чтобы с ними встретился аким города. Исполняющий обязанности директора компании Канат Конысбаев так прокомментировал Азаттыку ситуацию по телефону: «Есть план деятельности предприятия, который пока не утвержден. Всё это [вопрос с сокращениями] пока лишь рассматривается. Никаких сокращений не производится. Мы рассматриваем и другие пути. Распространился электронный вариант документа. Работники подняли шумиху после того, как увидели его».

По словам Конысбаева, в штате «Энергосервиса», который занимается электроснабжением жителей Жанаозена, числятся 185 человек. Единственным источником прибыли компании являются тарифы на электроэнергию. Сегодня, как утверждает Конысбаев, компания находится в затруднительном финансовом положении.