В столице компьютерные томографы будут работать круглосуточно – акимат

Всего в городе 17 КТ-аппаратов
В столице для увеличения охвата и оперативного оказания пациентам медицинской помощи работу всех компьютерных томографов перевели в круглосуточный режим, сообщается на сайте акимата города.
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