Всего в городе 17 КТ-аппаратов
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В столице компьютерные томографы будут работать круглосуточно – акимат
фото с сайта столичного акимата

В столице для увеличения охвата и оперативного оказания пациентам медицинской помощи работу всех компьютерных томографов перевели в круглосуточный режим, сообщается на сайте акимата города.

«Компьютерная томография позволяет на ранней стадии выявить пневмонию и другие патологии в легких, к которым приводит COVID-19. Таким образом, в столице имеется семнадцать КТ-аппаратов, все они переведены на круглосуточный режим работы. Акиматом столицы приобретено еще два аппарата КТ – поступят в город до конца июля», - говорится в сообщении.

Помимо этого, во всех 14 государственных и 2 частных поликлиниках города имеются рентген-аппараты, которые также позволяют выявить патологии в легких.

По данным акимата, всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований.

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