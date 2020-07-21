В столице компьютерные томографы будут работать круглосуточно – акимат

В столице для увеличения охвата и оперативного оказания пациентам медицинской помощи работу всех компьютерных томографов перевели в круглосуточный режим, сообщается на сайте акимата города.

«Компьютерная томография позволяет на ранней стадии выявить пневмонию и другие патологии в легких, к которым приводит COVID-19. Таким образом, в столице имеется семнадцать КТ-аппаратов, все они переведены на круглосуточный режим работы. Акиматом столицы приобретено еще два аппарата КТ – поступят в город до конца июля», - говорится в сообщении.

Помимо этого, во всех 14 государственных и 2 частных поликлиниках города имеются рентген-аппараты, которые также позволяют выявить патологии в легких.

По данным акимата, всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований.