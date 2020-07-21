150 летальных случаев по Казахстану находятся на рассмотрении КИЛИ – Минздрав

На данный момент в Казахстане официально зарегистрировано 610 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Однако на рассмотрении комиссий по изучению летальных исходов находятся еще 150 случаев, сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Было 110 (на 7 июля – V), которые прошли комиссии по изучению летальных исходов. Сейчас КИЛИ рассматривается около 150 случаев», - сказала Гиният.

Она напомнила, что как комиссии рассмотрят все случаи, и по какому количеству будет принято решение, что причиной смерти стал коронавирус, тогда они будут включены в статистику.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день от коронавируса официально скончались 610 человек.

По данным Гиният, в стране скончались от КВИ около 40 беременных женщин.