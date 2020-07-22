Власти Черногории вновь заявили об эпидемии COVID-19 в стране

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории в ночь на среду объявил об эпидемии COVID-19 в стране из-за роста заболеваемости, сообщает РИА Новости . Отметим, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.

«На всей территории Черногории провозглашается эпидемия инфекционной болезни COVID-19. Меры, вступающие в силу завтра (в среду): обязательное ношение масок на открытом воздухе и в помещениях, включая детей старше семи лет. Массовые собрания – максимально 40 человек на открытом пространстве, 20 – в помещениях», - сообщило правительство в Twitter.

Помимо этого, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб и других семейных торжеств, до 30 августа – запрет на живую музыку в развлекательных заведениях. По разным регионам ограничено время работы кафе и ресторанов. Ранее Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний.

По данным Института общественного здоровья в Подгорице, за сутки протестированы 612 человек, у 98 – положительный тест на коронавирус. С момента возобновления эпидемии в июне скончались 26 человек, в стране насчитывается 1920 активных больных.